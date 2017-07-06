В Assassin's Creed введут режим "Новая игра+"

Представитель известной компании Ubisoft заявил, что они добавят в компьютерную игру Assassin's Creed: Origins режим New Game Plus, который разрешит игрокам повторно пройти квест, сохранив при этом все достигнутые достижения главного героя, об этом официально говорится на сайте Reddit и на самом форуме игры.

Вновь созданный режим игры Assassin's Creed будет включать в себя полноценный набор геймплеев. При осуществлении входа в него персона не утратит ни опыта, ни способностей, ни других ранее достигнутых достижений, в связи, с чем сможет проходить задания гораздо быстрее и более успешно. Также не исключается возможность того, что разработчики могут сбалансировать возможности героя, но каким образом пока не оглашается. Не известна и дата, когда New Game Plus станет возможным для доступа.

Напомним, что премьера игры прошла в середине осени прошлого года на ПК и популярных игровых консолях.