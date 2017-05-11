Представлена новая версия кнопочного Nokia 3310 с поддержкой 4G

В компании очередной раз реинкарнировали известную модель Nokia 3310 они оснастили ее поддержкой сети четвертого поколения. Телефон презентовали в Китае, и вероятно в скором времени он появится на мировом рынке.

Если сравнивать устройство с прошлой моделью, то в новый Nokia 3310 встроили новый корпус намного больше предыдущего. Девайс может поддерживать работу в 4G VoLTE и работать как точка доступа и раздавать Wi-Fi.

В своей стране телефон будут продавать через местного оператора China Mobile. Nokia 3310 вышел со встроенным 2,4-дюймовый дисплеем с разрешением 320 х 240 пикселей, слот для microSIM и карты памяти microSD. Также устройство оснастили интерфейсом microUSB,3,5-мм аудиоджеком, Bluetooth 4.0. Мобильное устройство с видеокамерой разрешением в два мегапикселя и батареей емкостью1200 мАч. Производитель на данный момент стоимость телефона не огласил. Судя по слухам, аппарат будет презентован для мирового рынка на выставке MWC 2018 в феврале.