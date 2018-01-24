СПЧ запрашивает у Минкульта "Смерть Сталина"

Запись картины "Смерть Сталина", планируют отдать для просмотра группе по увековечиванию памяти жертв репрессий.

Михаил Федотов, находясь на посту главы СПЧ запросил у Минкульта еще один экземпляр фильма "Смерть Сталина". Федотов объясняет свою просьбу тем, что планируется отдать картину для ознакомления и вынесения своего вердикта по поводу комедии, группе по увековечиванию памяти жертв репрессий.

Никто фильм проверять не собирается, его берут исключительно для просмотра и вынесения собственного вердикта. Прежде Минкультом было отозвано прокатное удостоверение у картины "Смерть Сталина". Такое решение было спровоцировано жалобой от деятелей культуры. Которые посчитали, что фильм это плевок в лицо ветеранам, защищающим родину от фашизма.