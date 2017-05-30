В Москве зафиксирована рекордная высота снежных сугробов

Высота снежных покровов в Москве выросла до 23 смс, проинформировали СМИ в Гидрометцентре Российской Федерации. Таковым образом нынешняя высота сугробов в столице оказалась рекордной за текущий зимний период.

Напомним, что еще десять дней тому назад высота покровов достигала 22 см, а спустя время снизилась до 16 см. По предварительным прогнозам синоптиков, на протяжении вторника в Москве должно выпасть до шести см снега. За предыдущую ночь в столице выпало порядка 9 мм осадков, что является превышением пятой части январской нормы.

Отмечается, что в столице зафиксирован необычайно низкий показатель атмосферного давления. По предварительным прогнозам, на протяжении дня уровень атмосферного давления упадет до 733 мм рт. ст.