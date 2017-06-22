95 лет назад появился на свет Леонид Гайдай

Имя легендарного советского кинорежиссера до сих пор на слуху. 30 января 2018 года он мог бы отмечать свой юбилей в 95 лет.

Современный телезритель и по сей день наслаждается шедеврами, которые подарил нам этот великий кинорежиссер. Все начиналось с трех комедийных героев Труса, Балбеса и Бывалого. Картина Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс» сделала свое дело и кинорежиссер стал популярной личностью. Дальше пошли легендарные «Бриллиантовая рука», «Операция Ы», «Кавказская пленница», которые смотрят вот уже не одно поколение. Он всегда любил порядок и дисциплину. Нередко на его съемочных площадках царила атмосфера строгости. В случае самопроизвола со стороны актеров, все кадры поддавались утилизации. Последней картиной Гайдая стала «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».