Создан онлайн-путеводитель по скидкам для владельцев соц. карт

В столице для хозяев социальных карт, создан онлайн-путеводитель по скидкам, проинформировали на городском портале мэра Москвы.

Онлайн-помощник продемонстрируют адреса свыше пяти тысяч различных магазинов, кафе и других заведений, которые предоставят по социальной карте жителя столицы скидку до десяти процентов.

Различные товары и услуги по данной ценовой политике смогут приобрести горожане пенсионного возраста, граждане с ограниченными возможностями здоровья, молодых мам, а также учащихся учебных заведений.

Как отметили СМИ, услугами данной соц. карты пользуется свыше четырех миллионов граждан. Подчеркнем, что в январе текущего года жители столицы имели возможность выбрать новый стиль социальной карты . По итогам проведенного голосования проекта «Активный гражданин» пользователи выбрали стиль вечернего вида столицы.

Напомним, что данная карта – это именная пластиковая карточка, она выдается жителям города, которым положены определенные льготы. Соцкарта предоставляет право льготного проезда, также на нее происходит начисления пенсионных выплат, стипендий и другие начисления. Данная карта на деле является полноценной банковской карточкой с бесплатным обслуживанием.