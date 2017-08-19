Портал мэра Москвы запустил онлайн- путеводитель по скидкам для владельцев соц карт

Для получения скидки в более чем пяти тысяч общественных мест, на сайте администрации Москвы запустили онлайн-путеводитель. Который отображает все места получения скидок по социальной карте.

В перечень организации, которые предоставляют скидки входят: общепиты, турфирмы, фитнес центры, аптеки, магазины. Категория людей, которые владеют социальными картами, огромна. Это и ученики школ и колледжей, студенты, пенсионеры, молодые мамочки и люди с ограниченными возможностями. Общее количество организаций по предоставлению скидки, насчитывает порядка 5,5 тысяч. Адреса таких учреждений собраны на сайте администрации города. В онлайн режиме может задаваться интересующая скидка в пределах от 1-10 %, категория льготников, подпадающих под скидку и профиль компании, которая предоставляет льготы. Здесь же, для всех желающих организаций есть возможность присоединиться к городской программе.

Социальные карты москвичей выдаются всем жителям города, которые подпадают под категорию льготников. Она именная и дает право на льготный проезд. На карту перечисляются выплаты, которые положены от государства.