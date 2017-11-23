Мединский: Символично, что "Смерть Сталина" снимали в Киеве

Глава Минкульта Владимир Мединский на своей странице в соцсети обратил внимание россиян на то, что несколько сцен из британского фильма "Смерть Сталина" были отсняты в Киеве. Мединский отметил, что это довольно символично.

На своей странице в соцсети глава Минкульта опубликовал скриншот с информацией о британском фильме "Смерть Сталина", который снял режиссер Армандо Ианнуччи, и отметил, что некоторые сцены картины были отсняты в Киеве. По его словам, съемки происходили непосредственно в здании городской организации Киева, там снимали интерьеры здания НКВД.

Мединский считает, что это довольно символично, что фильм, который запрещен к показу во многих западных странах, снимали именно в столице Украины.

Напомним, ранее Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", так как эксперты нашли в картине материалы, запрещенные к показу на территории России.