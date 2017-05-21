Клиенты стартапа получили пенис вместо биткоинов

Сотрудники криптоволютного стартапа "кинули" своих клиентов, после того как брали порядка шести миллионов долларов. Разработчики свернули свой проект и напоследок своим клиентам на сайте оставили слово "пенис".

От клиентов сайта Reddit начали поступать жалобы о том, что на сайте криптовалютного стартапа Prodeum ничего нет, кроме оставленного слова "пенис". Проект свернули в процессе ICO первичного размещения токенов. Проект Prodeum создали с целью побороться с проблемами маркировки товара. Пару недель назад в нем было удачно проведен ICO. Чуть больше чем за одну неделю, сотрудники сайта получили около шести миллионов долларов.

По предварительным данным, ICO должны были продлить до 13 марта текущего года. Однако пару дней назад, 28 января пользователи обратили внимание, что с официального сайта странным образом исчезла вся надлежащая информация, и на главной странице оставили только слово "пенис". Позже стало известно, что стартап Prodeum, это дело рук мошенников, они собрали огромную денежную сумму и тайным образом скрылись.