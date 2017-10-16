Усиленный режим работы маршрута №65 в Петербурге- это следствие ремонта Балтийской

Станция метро «Балтийская» в метрополитене Петербурга с сегодняшнего дня на реконструкции. Вследствие чего, пойдет больше нагрузка на наземный транспорт.

В данном случае более активно будет задействован маршрут №65 Начиная с 30 января по 6 апреля в рабочие дни с 8.10 до 9.20, нельзя будет попасть на станцию. В вечернее время с 17.00 до 19.00 проход будет ограничен. Помимо этого вестибюль станции на 10 февраля будет полностью нефункционален на протяжении дня. Учитывая неполную работу станции метро, основной пассажиропоток направляется на наземный транспорт, по маршруту №65. В наибольшие часы нагрузки добавят рейсовые автобусы. Все изменения в маршрутном графике действительны, пока не закончатся работы по реконструкции.