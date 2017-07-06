Реставрация двух столичных стен на набережной будет выполнена в 2018 году. Планируется устранить сколы и поврежденную плитку, рабочие также уберут швы между ними.

Чугунный забор также будет выпрямлен, его отмоют и перекрасят. До конца весны ремонт на Нагатинской набережной планируют закончить, и до конца года отремонтировать подпорные плиты и ограждения на участке Овчинниковской от Чугунного до Комиссариатского моста.

Ремонт будут проводить сотрудники ГБУ"Гормост". Как поделились в комплексе городского хозяйства столицы, для начала в срочном порядке нужно закрепить повреждения выбившиеся плиты гранитной облицовки - это самый главный дефект. Они будут переложены заново, на местах разбитых плит появятся новые плиты. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

До конца текущего года будут отремонтированы также 12 подземных пешеходов, которые расположены в ведении ГБУ "Гормост". Работы будут проведены в четырех округах, основная часть - на севере и юге города. Будут обновлены лестницы, стены тоннелей, сделают навесные потолки и проведено яркое светодиодное освещение. Поверхность тоннелей выложат аккуратной и прочной гранитной плиткой. Также будет заменена вентиляция, и система водоснабжения.