Цукерберг поделился изменениями новостной ленты Facebook

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг поделился нововведениями, которые будут запущены 30 января. Пользователи часто говорили, что им не хватает местных новостей в ленте Facebook.

Так как хотят знать все проблемы, которые имеют значение для народа и влияют на их жизнедеятельность. Начиная с 30 января, в новостной ленте будет отображаться больше историй из источников новостей про город пользователя. Об этом рассказал основатель Марк Цукерберг.

С его слов в Facebook будет запущена и опробована вначале в США и позже будет расширена и в других странах в текущем году. Ранее стало известно, в компании Facebook было запущено обновление, которое может позволить пользователям социальной сети оценить достоверность источника новости. Также было известно, что Сорос обвинил Google и Facebook в формировании зависимости у пользователей.