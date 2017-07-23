Самый высокий небоскреб в Европе достиг финальной высоты

Башню "Лахта центр" – соорудили до проектной высоты в 462 метра. Она расположилась в Санкт Петербурге, между Приморским шоссе и побережьем Финского залива. Но проведение строительных работ пока не прекращалось.

Вершину башни "Лахта Центр" уже освещают сигнальные огни. Возведение надземной части комплекса длилось больше двух лет. В "Лахта Центр" будет размещена штаб-квартира Газпрома. На данный момент проводятся окончательные строительные работы. В 2017 году башня перегнала московскую "Федерация", высота которой 374м. Планируемая дата открытия "Лахта центр" – осень этого года.

По проекту в комплексе смогут поместиться порядка 8000 человек. Офисные площади будут занимать порядка 86 этажей и 130 тыс кв. метров и порядка 10 000 кв.м офисных площадей будут находится в помещениях многофункционального корпуса.