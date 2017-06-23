Сеть поразило видео с крысой-человеком, принимающей душ

В Интернете пользуется особой популярностью ролик, на котором запечатлено, как крыса принимает душ, при этом выглядит она, словно человек. Данный ролик опубликовал в Сети диджей из Перу.

Музыкант из Перу рассказал о том, что утром, когда зашел в свою ванную комнату, заметил намывающегося грызуна. Изначально он не понял, что за зверек пробрался в его дом, однако мужчину поразило, что он выглядел, словно человек. Музыкант не стал выгонять крысу из дома и стал наблюдать за движениями животного.

Крыса выглядела вовсе, как человек, она намыливала тельце и смывала мыло под струей воды. По словам диджея, он снял крысу на видео, а закончив свои водные процедуры, животное покинуло дом.

Пользователи соцсетей обсуждают данное видео и выражают сомнение, что на видео действительно крыса. Другие же отмечают, что это выглядит довольно мило, а третьи и вовсе опасаются, что крысы начинают эволюционировать.