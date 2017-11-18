Сара Джессика Паркер рассказала о своих впечатлениях о России

Известная американская актриса Сара Джессика Паркер является владелицей личной парфюмерной линии. Она создала аромат Stash Privé для России и ее жительниц. В 2017 году в ноябре Сара посетила Москву и Санкт-Петербург, чтобы лично презентовать парфюмерную воду.

Фанаты "Секса в большом городе" толпами шли на презентацию, чтобы увидеть Сару лично, взять афтограф.

Как сообщает актриса, от России она испытала "особые чувства", ни на одной из ее автограф-сессиях поклонники не встречали ее так тепло и спокойно, ни разу ей не дарили подарков на память.

Почти каждый фанат Сары сделал ей тематический подарок: матрешек, балалайку, косынку, вязанную шаль, кружевной воротник, кружевные салфетки, книги, диски с музыкой и даже балетные пуанты. как говорила актриса, домой она улетала с двумя баулами подарков.

Из слов актрисы понятно, что визитом в Россия она осталась очень довольна, впечатлена гостеприимством и добротой жителей. Также Сара указала,что с Россией у неё мистическая внутренняя свять и что она чувствует себя частью ее культуры.