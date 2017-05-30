ЕСПЧ комуницировал жалобы Никиты Тихонова и Евгении Хасис

Европейским судом по правам человека было направлено в Россию на ознакомление жалобу от Никиты Тихонова и его сожительницы Евгении Хасис.

Ранее Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, а Хасис сроком на 18 лет за убийство адвоката Станислава Маркелова и представительницы СМИ Анастасии Бабуровой. Также Тихонов является одним из главарей националистической группировки. Осужденные считают, что все пункты справедливости суда не были соблюдены. Полноценного допроса свидетелей никто не организовал, а также суд не создан по законодательству. Сетование в Европейский суд отправили порядка шести лет назад. Приговор был оглашен в 2011 году, голосование за причастность подозреваемых к совершению убийства перевесило в один голос.