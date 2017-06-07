Лидер The Rasmus рассказал о влиянии российских песен на его творчество

Лидер группы The Rasmus Лаури Юлёнен признался, что его родители любили песню «Миллион алых роз». По словам солиста рок-группы, российские песни оказали влияние на его творчество.

Солист группы из Финляндии рассказал, что музыкальные предпочтения его родителей оказали влияние на его творчество. Так, когда Лаури Юлёнен был ребенком, он часто слышал песню Аллы Пугачевой о миллионе алых роз.

По словам лидера The Rasmus песня российской Примадонны сильно повлияла и не его музыку. Юлёнен заявил, что многие песни на русском языке красивы по своим мелодиям. И пусть он не может понять смысла композиций, на слух он часто находит сходство российской музыки с финской.

Помимо этого, солист популярной группы признался в еще одном своем секрете, соединяющим его с российской культурой. Лаури Юлёнен утверждает, что он всегда с собой носит мини-фигурки персонажей из знаменитого советского мультфильма – Чебурашки и крокодила Гены.