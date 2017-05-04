В Хакасию привезут копии египетских мумий и архивы Кунсткамеры

С 30 января и до конца марта в Хакасии начнут работать три выставочных проекта из Санкт-Петербурга. Отмечается, в республиканском музейно-культурном центре Абакана появятся проекты "Путешествие во времени", "Картины-призраки" и "Архивы Кунсткамеры".

Как сообщается, что проект "Путешествие" во времени представляет из себя точные копии древних мумий Египта. Во время экскурсии посетителям расскажут о процессе мумифицирования и предоставят возможность побывать внутри пирамиды Тутанхамона. Подростки Хакасии смогут принять участие в археологических раскопках и даже найти артефакты. Второй проект подразумевает под собой выставку изобразительный голограмм "Картины-призраки". Посетителям покажут объемные оптические копии икон XVI-XVIII веков, экспонатов Эрмитажа, Военно-Морского музея, а также других крупных музеев.

Последняя, третья выставка "Архивы Кунсткамеры" включает в себя экспонаты Российского императорского анатомического музея, возраст некоторых из них достигает 270 лет. В коллекции собраны уникальные образцы школы бальзамирования Санкт-Петербурга. На сайте музея сообщается, что учителя смогут проводить на базе проекта уроки анатомии, биологии, а также классные мероприятия.

Отмечается, что выставочные проекты в Хакасии начнут работать с 30 января и до конца марта, с 11:00 до 19:00 во все дни недели, кроме понедельника. В администрации музея сообщили, что стоимость билетов на посещение каждой из трех вставок составляет для взрослых с 14 лет - 250 рублей, детский, то есть от 3 до 13 лет, 200 рублей, групповое посещение (от 10 человек) - 150 рублей с каждого. Посещение всех трех выставок обойдется в 450 рублей, льготные категории граждан при предъявлении соответствующего документа смогут посетить проекты бесплатно.