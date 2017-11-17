В Ростове открыли новый подземный переход

29 января на левом берегу Ростова открыли новый подземный переход, расположенный в районе стадиона «Ростов-Арена». Длина перехода – 41 метр, сооружение проходит через Южный подъезд к Ростову.

Как стало известно, новый переход выполнен в серых тонах. Объект расположили напротив главного входа в стадион. Переход имеет пандусы для людей с инвалидностью. Благодаря оснащению в переход смогут опускаться люди, имеющие проблемы с передвижением. Ступени оснащены поручнями и перилами.

Рядом с переходом находится остановка для общественного транспорта. Сообщается, что на строительство объекта были выделены средства из бюджета города. В общей сложности, строительство перехода обошлось в 16,9 миллионов рублей.

Переход имеет ширину в 8,7 метров. Глубина заложенного пола – 6 метров. Переход уже оборудовали светильниками и зеркалами, которое увеличит освещение помещения и сделает его визуально больше.