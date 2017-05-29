Ученые выяснили, что девушки не любят секс на кровати

Ученые опросили 3000 женщин и выяснили, где им больше всего нравится заниматься сексом. Самым любимым местом для секса девушки назвали не кровать, а лестницу.

Как оказалось, секс в кровати является не самым лучшим вариантом для многих девушек. Большинство из опрошенных указали, что сексом им больше всего нравится заниматься на лестнице. Вторым местом в ТОПе локаций для любовных утех девушки отметили пляжи.

Как указали эксперт, секс в кровати уже приелся, а секс в общественных местах вызывает у девушек больше эмоций. Многие предпочли бы заняться любовью не тихом, уютном месте. Девушки отметили, что лучшим местом для секса они считают общественные места и пляжи, где страх быть застигнутыми вызывает адреналин и больший накал страсти.

Опрос был проведен экспертами по просьбе компании, производящей матрацы для кроватей. Как оказалось, учитывать занятия сексом и комфорт в любовных утехах в спальне специалистам по изготовлению матрацев не стоит.