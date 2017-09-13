В московском зоопарке на одну миниантилопу стало больше

В московском зоопарке появился еще один житель. Миниантилопа произвела на свет очередное потомство. Прибывшие в 2015 году из Дрездена родители малыша уже в третий раз дарят москвичам и гостям города возможность понаблюдать за малютками миниантилоп.

Пока малыш не окрепнет, он будет находиться под неусыпным взглядом мамы, подальше от людских взоров в отдельном шалаше. Его вес, на данный момент, чуть больше полукилограмма. В первые два месяца жизни малютка питается материнским молоком, со временем, он перейдет на листья и травку. Дикдики, употребляют в пищу много еды, в то время как воду они мало пьют. Это объясняется, прежде всего, их умением брать от растений влагу. В мире дикдиков свои законы. Они создают долговременные отношения друг с другом и охраняют территорию от сородичей. Их природная среда обитания – это заросли и кустарники, куда они могут с легкостью спрятаться, чтоб не превратиться в еду. Такие антилопы очень пугливы от природы и чувствуя малейшую опасность начинают издавать звук "дик-дик"-откуда и пошло их название.