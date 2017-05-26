В Ростове лысый водитель кабриолета в мороз шокировал жителей

Местный жители были в шоке увидев лысого странного молодого человека, который не боялся заболеть и катался в открытом кабриолете в мороз.

Судя по всему, у молодого человека совсем не смутила минусовая погода, и он даже не затруднился надеть шапку, не говоря уже о том, чтобы закрыть крышу в автомобиле. Было бы забавно, если бы встречная машина окатила с огромной лужи белоснежный кабриолет. Автомобилист только додумался поднять окна, думая, что ему это может помочь. Едущие вслед за машиной водители повеселились. Шофер в кабриолете решил, что печка в машине - это для слабаков. Один из жителей не удержался и запечатлел происходящее на видеокамеру. Видеоролик опубликовали в социальной сети.

"Хороший понт дороже денег, а для Ростова это более характерно", "Хоть и дрожу, но фасон держу", "Беспонтовыми понтами понтоватся понту нет", - с сарказмом комментировали пользователи. Ранее стало известно, что По улицам Ростова прогуливается полуобнаженный мужчина в одних шортах.