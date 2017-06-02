Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

Юрий Винничук – писатель из Украины, заявил, что Пушкин и Булгаков в своих работах допускали плагиат. В своем блоге он сообщил: «Мастер и Маргарита» - работа, позаимствованная из старого романа, а «письмо Татьяны» - перепев французских песен.

Украинский писатель написал пост, в котором сообщил, что классики Булгаков и Пушкин были не совсем честны в написании своих работ. Как утверждает Винничук, французы могут не восхищаться работой Булгакова, так как большинство сюжетов и описаний персонажей тот взял из работы Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита». По мнению писателя, человек, который изучал литературу, сразу распознает плагиат в романе о Мастере и Маргарите.

Также Винничук коснулся и Пушкина. Писатель утверждает, что произведение «письмо Татьяны» - лишь плагиат на французские песни. Юрий Винничук указал на то, что Пушкин в своих работах часто брал за основы поэзию Францию.

Помимо этого, писатель утверждает, что «Мастер и Маргарита» Булгакова слишком похож не только на французский роман. В работе классика он увидел множественные отсылки к работам писателей из США, Германии и Венгрии.