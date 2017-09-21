В Новой Москве завершили строительство здания для полиции

В Новой Москве завершилось строительство здания для полиции, всю работу оплачивал инвестор. Здание получило три наземных и один поземный этажи.

Как стало известно, в поселении Московский в ТиНАО здание полиции получило разрешение на начало эксплуатации. Оно уже полностью достроено и может быть запущено в работу уже в ближайшее время.

Новое здание было построено за счет инвестора, который взял все расходы на строительство на себя. Участок охватил 0,56 гектаров, в здании есть 4 этажа – 3 над землей и 1 подземный. Помещения рассчитаны на 61 сотрудника. На территории здания также разместили стоянку для машин, спортплощадку. Также у полицейского участка расположили хозяйственную площадку и места для осмотра машин.

На въезде установлен КПП, а посетители здания смогут оставлять свои авто на гостевой парковки, где также разместили место для инвалидов.