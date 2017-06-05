Поклонская написала книгу «Преданность вере и Отечеству»

Депутат, а теперь и писательница Наталья Поклонская презентовала свою собственную книгу под названием «Преданность вере и Отечеству».

В книге автор освещает «некоторые яркие события», публичные выступления в период "Крымской весны". Рассказывает о буднях и достижениях прокуратуры республики Крым. Здесь рассказывается и о первом уголовном деле в отношении активиста "Евромайдана", который нанес телесные повреждения сотрудникам спецподразделения "Беркут" и другие ситуации. Во второй части читатель узнает про деятельность по защите исторической действительности и правам человека в деятельности представителей культуры. В книге иллюстрированы фотографии из личного архива Натальи Поклонская, сделанные в разных местах. Поклонская отметила, что книга написана общими усилиями и что только благодаря накопленному опыту, она смогла рассказать и осветить так много событий. В книге Поклонская раскрывается как юрист, политик, общественный деятель и православный человек, который отстаивает свое мнение и не боится его высказывать. В характеристики книги делается акцент на том, что имя депутата навеки вписано с современную историю России. После презентации фильма Матильда, Поклонская в первых рядах была против показа этого фильма, который порочил православные святыни русского народа. При этом Алексей Учитель – режиссер Матильды, нашел общие черты у Поклонской и Ксешинской – они обе любят Николая II.