Американка вместо шапки олигарха получила яд

Жительница США решила воспользоваться услугами интернет магазина Amazon, в итоге вместо обещанной шапки олигарха получила лекарство от рака с ядом скорпиона.

Через месяц после заказа в магазине RussianBear («Русский медведь») шапки олигарха, женщина получает посылку из Украины с нелегальным препаратом от рака. Впоследствии, страница с нужным товаром оказалась недоступной. Женщина рассказала свою историю в интернете, где люди также начали делиться своими недошедшими заказами. Так одна девушка заказала на Amazon ободок с цветами для волос, а ей пршла игрушка для взрослых, а некоторые счиатют, что это идеальный ход для распространения нелегальных препаратов, ведь никто не догадается проверить олигархическую шапку.