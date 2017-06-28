В Москве утренние пробки достигли 8 баллов

Утром 29 января в Москве заторы по шкале загруженности достигали 8 баллов. Причиной пробок стали погодные условия: сильный снегопад и снижение видимости на дорогах.

Как сообщил сервис по анализу загруженности дорог «Яндекс.Пробки», утром в Москве наблюдались заторы, которые по своему уровню достигли 8 баллов. Сильные осадки в виде снега стали причиной образования пробок из машин, направлявшихся по дорогам, ведущим в центр Москвы.

Пробки фиксировали на МКАДе, сразу с нескольких сторон и в разных направлениях водителям приходилось тратить время в заторах. Медленное движение машин также наблюдалась на дорогах на Рязанском и Волгоградском проспектах. Стоять пришлось и водителям, едущим по Каширскому шоссе.

Ранее уже сообщалось о прогнозах на осадки и ситуацию на дорогах, к которым могут привести снегопады. Для безопасности и снижения загруженности в Москве водителями предоставляли рекомендации. Так, из-за непогоды в Москве просят жителей пересесть на общественный транспорт. Водителям рекомендуют дать приоритет поездкам на метро и автобусах, отказавшись от личного транспорта.