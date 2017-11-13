Хайо Зеппельт: Родченков даст интервью после отъезда в США

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который снял фильмы об употреблении допинга российскими спортсменами, сообщил, что осведомитель Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков выступит со своим первым интервью после того, как прибудет в США. 29 января ожидается выход 1 серии скандального фильма.

Как стало известно из Twitter-аккаунта Хайо Зеппельта, 29 января будет презентована первая часть фильма о допинге в России. В нем информатор Григорий Родченков давал свое первое интервью после того, как скандальные обстоятельства вынудили его прятаться в США.

Так, в первой части скандальной документальной картины все смогут увидеть устные заявления Родченкова, который раскрыл все подробности употребления допинга российскими спортсменами. Тогда экс-глава антидопинговой лаборатории в Москве скрывался в США, так как опасался за сохранность своей жизни. В России он предпочел не оставаться из соображений личной безопасности.