Жителей Омска напугал черный снег

Жители Омска не на шутку встревожились странными осадками, которые в канун выпали в их районе. На фотоснимке которые опубликовали в доказательство в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте", видно, что осадки грязно-серого цвета.

Он покрыл все дороги, припаркованные автомобили, и даже горку на которой играют детки. Собаки приходят домой с улицы с черными лапами. Пользователи социальных сетей предположили, что ничего ужасного и не случилось, так как такой инцидент типичный в частном секторе, где в зимнее время в домах топят печи.

Однако нашлись те кто посчитал, что такой неприятный сюрприз преподнес им сажевый завод, расположенный в городе. Ранее стало известно, Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за снегопада.