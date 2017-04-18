Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке смартфона

При условии, что телефон будет выбираться как средство связи, а не как показушный девайс, можно вполне выбрать достойную модель по приемлемой цене. Знатоки в сфере девайсов, отметили, что стоит обратить внимание на китайские бренды.

Достойные модели можно найти у ZTE, Huawei, Xiaоmi, Meizu, OnePlus и Asus. Для смартфонов Huawei и OnePlus доступны модели с высококачественными камерами. Например, на одни из дорогих моделей Huawei, ставят камеру Leika. Если же предпочтение отдается смартфонам с Full HD, то обязательно стоит рассмотреть вариант с процессором Qualcomm Snapdragon 6-й серии, с высокой производительностью. К самым бюджетникам стоит отнести Xiaomi Redmi Note 5A, Redmi 4X и Meizu m5c их цена доходит до 10 000 рублей. Для сравнения Apple iPhone 8 стоит 45000 рублей, при том что стоимость на него уже снижена.