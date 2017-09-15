Из-за непогоды в Москве просят жителей пересесть на общественный транспорт

29 января пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила о сильном снегопаде, который сможет ухудшить видимость на дорогах и стать причиной увеличения количества ДТП. Из-за плохих погодных условий всех жителей столицы просят временно отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться услугами общественных автобусов, метро и маршруток.

Помимо этого, всех водителей, которые все-таки решат ехать на личном транспорте, в департаменте просят помнить о важности соблюдения правил. Также напоминается об особенностях езды при ухудшении видимости из-за снежной погоды. Водителям рекомендуется сохранять скоростной режим на уровне, при котором возможно резкое торможение и уход от заносов на льду.

В транспортном департаменте Москвы сообщили о полной готовности ведомства работать в условиях ухудшения погоды. Однако, для повышения безопасности и снижения рисков, водителям рекомендуется избегать маневров и обгонов.

На данный момент дорожная загруженность в Москве оценивается в 6 баллов. Наиболее загруженными и затрудненными в проезде оказались дороги, направленные в центр столицы.