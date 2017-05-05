Прокат "Движение вверх" превысил сборы в 2,5 млрд рублей

Картина "Движение вверх" поступила в прокат в конце прошлого года. До сих пор она собирает полные залы людей. В кинотеатры приходят целыми семьями. Кассовый сбор от показа картины насчитывает порядка 2,5 млрд рублей.

Российская художественная спортивная драма повествует о трех секундах в матче сборной СССР против США по баскетболу, на роковой мюнхенской олимпиаде 1972 года. Режиссер Антон Мегердичев собрал в своем фильме поистине легендарных актеров: Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Владимир Машков, Марат Башаров и многие другие звезды. Для роли тренера сборной США пригласили оскароносного актера Джона Сэвиджа.

О победе СССР в 1972 можно сказать, что это была легендарная победа, так как первый раз за 36 лет победили непобедимую команду США. О таком никто и подумать не мог, кроме конечно крепких духом советских спортсменов-баскетболистов. В состав сборной вошли белорусы, литовцы, русские, грузины, украинцы и казахи.