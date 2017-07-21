В Москве «Золотая молодежь» устроила гонки по тротуарам

В Москве вновь устраивает заезды «Золотая молодежь». В Instagram-аккаунте majorka_777 появилось новое видео, на котором «элита» разъезжает по тротуарам столичной области «пока дорожники отдыхают».

Как отмечено в геолокации на видео, опубликованном на канале, известном своими провокационными роликами, разъезды по тротуарам «золотая молодежь» устроила на Тимирязевском проезде. На записи видно, что водитель машины едет по тротуару вдоль дороги с противоположным движением.

По всей видимости, представители московской «элиты» решили в очередной раз продемонстрировать свое превосходство и право на проезд в любом месте города. В описании ролика указано, что «ребята решили обкатать тротуар ночной Москвы, пока дорожники отдыхают». Пользователи возмутились очередной провокацией. Многие утверждают, что все это «золотая молодежь» делает для привлечения внимания, так как до них уже никому нет дела. По словам комментаторов, своим роликом «элита» столицы лишь демонстрирует, что кроме нарушений они больше ничего не могут делать.