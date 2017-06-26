В Украине снимут фильм о жизни Симона Петлюры

В Украине снимут полнометражный художественный фильм о жизни Симона Петлюры. На это руководство страны выделило около одного миллиона долларов.

Украинские власти полны вдохновения профинансировать в полном объеме съемочный процесс художественного фильма о жизни и подвигах Симона Петлюры. Картину намерены снимать в столичной киностудии за 800 тысяч долларов.

Все финансовые средства уже заложены в бюджет и должны поступить на расчетный счет создателей киноленты, которая получит название «Тайный дневник Симона Петлюры». Режиссером фильма выступил Олесь Янчук.

По предварительной информации, сценарий картины предполагает освещение жизни украинского деятеля политики начала 20 века, когда тот вынужденно переехал в Париж из-за событий на его исторической Родине.

Известно, что ранее на день рождения лидера Украины Петра Порошенко ему подарили красочную брошюру о Симоне Петлюре.