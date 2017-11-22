Владелец стола из IKEA обнаружил, что его покупка – картонная

Пользователь Twitter опубликовал пост-разоблачение торговой сети IKEA. Оказалось, что его стол из «древесной стружки» сделан из картона, обклеенного имитацией древесины.

Сеть мебели IKEA часто критикуют за качество изделий, но многие продолжают покупать там товары из-за сравнительно-невысокой стоимости и среднего качества. Как оказалось, не всегда бюджетный вариант выполнен хоть с немногим содержанием дерева. Один из покупателей IKEA решил проверить, из чего сделан его стол. Результатом своего эксперимента мужчина поделился в своем Twitter-аккаунте.

Оказалось, что «деревянный стол» сделан даже не из стружки, которой часто заменяют полноценное дерево. Стол из IKEA оказался картонным. Передние части мебели были обклеены пластами пресованной стружки, внутренность стола оказалась полой.

Пользователи были удивлены подобным «составом» мебели. Многие возмутились, что за картонную мебель покупателям приходится платить довольно приличные деньги.

В Сети юзеры стали делиться аналогичными снимками с «разоблачением» мебели, как оказалось, помимо стола из картона IKEA производит еще много мебели с импровизированной «древесиной».