В Омской области сожгли свиней вместе с покрышками

В Омской области сожгли свиней, зараженных африканской чумой, вместе со старыми автомобильными покрышками. Об этом рассказали в правительстве региона.

Глава министерства сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов поведал, каким образом происходило уничтожение зараженного африканской чумой свиней скота.

По словам регионального чиновника, вместе с животными массово сжигались старые автомобильные покрышки, чтобы дополнительно не наносить ущерб экологии Омской области.

Политик сообщил, что ответственные лица за уничтожение скота позаботились о сборе резиновых изделий по всем окрестным шиномонтажным мастерским, автобусным паркам и иным предприятиям транспорта. Затем покрышки и свиней укладывали штабелями. Слой домашних животных, слой покрышек и так далее. Получалась внушительных размеров горка высотой до сорока метров. Затем специальные люди следили за правильностью горения огромного костра. Больше всего за один раз удалось уничтожить 2 тысячи голов в Ачаирском районе региона.