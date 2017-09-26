Глеб Никитин сходил на “Движение вверх” со всей семьей

И.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин субботним вечером посетил кинотеатр со всей семьей. Они посмотрели фильм «Движение вверх».

Для посетителей кинотеатра это была случайная и неожиданная встреча, поэтому такое нельзя было не заснять на видео, а для достоверности своих слов, видео с Никитиным выложили в Сеть. Фильм оставил свои впечатления у Никитина. Так это были неизгладимые впечатления от просмотра, особенно когда действия происходили в раздевалке в финальной сцене.

Глеб Никитин занимает пост и.о. губернатора Нижегородской области с осени 2017 года. Является кандидатом экономических наук и владеет несколькими иностранными языками.