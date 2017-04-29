Видео с мурманскими рабочими, скидывающими мусор с крыши, попало в Сеть

Добросовестный мурманчанин снял на видео, как рабочие скидывают с крыши дома большое количество строительного мусора. Можно предположить, что мусор падает случайно, но у всех, кто посмотрел этот беспредел, сложилось обратное мнение.

Мусор приземлился от стены сталинки на расстоянии порядка трех метров. По счастливому стечению обстоятельств, ни одна машина, находившаяся внизу, не была задета. На видео видно, что при полете в разные стороны летели палки, доски и другой строительный хлам, при этом отгороженной территории не было видно.

Информации о пострадавших не поступало. Но не только строительный мусор может быть опасен, сосульки – вот еще одна угроза в зимнее время года. При этом следует помнить, что вес сосулек может достигать от 5 до 20 килограмм, что является прямой угрозой жизни человеку.