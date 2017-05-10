В Москве прошел детский фестиваль «Battle Саночки»

Впервые в Москве прошел детский фестиваль необычных саней «Battle Саночки». Мероприятие проходило 27 января в парке Сокольники.

Общее количество участников насчитывало 10 команд. Оценивать участников жюри следовало по нескольким параметрам: качество спусков (всего делалось по два захода), художественное исполнение саней. Участники постарались на славу. Включили фантазию по полной. Модели саней поражали своим разнообразием, так можно было встретить сани в виде кораблей, ракет, спасательных кругов, ступ с метлами, ковчега и еще разных моделей из народного фольклора. Золото вырвала команда «Тролли», серебро и бронзу унесли с собой ребята из команды «Баба Ягоза» и «Ковчег».

23 февраля намечается еще одно такое мероприятие. Желающие принять участие могут уже сегодня начинать делать свои сани.