В Курской области возведут 13 новых школ

Во время заседания администрации Курской области были подведены итоги реализации в 2017 году шагов по организации новых школьных мест в области. Для этого в текущем году будут построены 13 новых школ.

По словам председателя комитета образования и науки Курской области, основной целью является создание к 2025 году порядка 8000 школьных мест, тем самым перевести образование на одну смену и повысить качество знаний. Общая планируемая сумма затрат составляет порядка 8 млрд рублей, из них 50% - это средства федерального бюджета. К 2025 году будет построено или выкуплено 13 общеобразовательных школ.

В ближайшем будущем планируется выкуп школы на пр-те Дериглазова. Начать учиться в ней смогут желающие уже с нового учебного года. Постройка очередной школы на 1000 мест в Железногорске начнется в этом году и к 2019 году она начнет принимать своих первых учеников. К 2020 году администрация Курска хочет открыть учебное заведение вместимостью тысячу учеников на территории города.

Недавно открылась школа в пос. Медвенка, которая сможет принять в свои стены 650 учеников. Школа была открыта в рамках программы создания современной образовательной среды для школьников.