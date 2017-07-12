На 38 году жизни скончалась режиссер Мария Саакян

28 января умерла от рака популярная женщина-режиссер Мария Саакян, известная работами «Маяк», и «Прощание». С 1993 года она жила в России, у Саакян остались 5 детей.

О смерти режиссера сообщил критик кинокартин Андрей Плахов. В своем Facebook он разместил пост, в котором описана жизнь погибшей, ее достижения и данные о смерти. Марии Саакян было 37 лет, она родилась в Ереване. С 1993 года она жила в России. По словам Плахова, режиссер умерла от онкологического заболевания. Критик отметил талант и мастерство Саакян.

Как утверждает Плахов, режиссер никогда не была поддана влиянию коммерции, не верила в компромиссы ради денег. Критик описывает Саакян, как красивую и талантливую женщину, снимавшую авторские и насыщенные глубиной мысли фильмы. Как отметил Плахов, Мария Саакян всегда относилась к себе и к своей работе с требовательностью, не оставляя места слабости и домыслам.