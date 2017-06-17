Замена деформационных швов на Тургеневском мосту произведена

С начала года Тургеневский мост в Краснодаре был закрыт на ремонтные работы. Они до сих пор продолжаются, но замену деформационных швов уже произвели. Властями планируется открыть для проезда мост уже с 1 февраля.

Из оставшихся работ следует выполнить гидроизоляцию, положить асфальт и провести дорожную разметку. По оценкам экспертов, работы сделаны уже на 90%. Укладка выравнивающего слоя насчитывает площадь порядка 50 кв.м. Замена деформационных швов – это была наиболее значимая и трудоемкая работа. Ведь без замены швов, общая нагрузка могла повредить несущую конструкцию моста.

Также планируют переименовать центральную часть Краснодара в Екатеринодар. Пока это находится на рассмотрении у администрации города.