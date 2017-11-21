Умер 91-летний основатель IKEA Ингвар Кампрад

Умер 91-летний основатель IKEA шведский предприниматель Ингвар Кампрад. Его тело обнаружили в собственном доме.

В Швеции скончался основатель «товарной империи» под брендом IKEA Ингвар Кампрад. Миллиардеру был 91 год и он умер в собственном доме рядом с родными и близкими.

Отмечается, что предприниматель из скандинавской страны стал активно зарабатывать еще в юном возрасте. В 17 лет он открыл организацию, которая через некоторое время преобразовалась в крупный бренд, известный по всему миру.

Сообщается, что в середине века он решил покинуть родную страну, чтобы уберечь свой бизнес от непомерно больших налогов. Бизнесмен около сорока лет прожил в Швейцарии, затем вернулся в родную провинцию.

Знакомые и родственники отмечали, что несмотря на свое небедственное положение в обществе, он не позволял тратить большие деньги на пустяки и жил экономно.

Напомним, что магазины под маркой IKEA успешно работают на территории России.