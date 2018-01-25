В Санкт-Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

28 января в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с певицей Людмилой Сенчиной. Поклонники и родные артистки прощались с «Золушкой» в театре музыкальной комедии, где Сенчина выступала солисткой с 1970 по 1975 год.

Как стало известно, гроб с телом умершей певицы был установлен на сцене Большого зала петербургского театра. На ней Сенчина пела в 70-х годах. Зал был наполнен поклонниками и родными артистки, все пришли с цветами.

На церемонии были зачитаны телеграммы от ряда ведущих лиц России. Слова соболезнований передали Путин, Медведев, Матвиенко, Мединский и патриарх Кирилл. Также с соболезнованиями от властей Петербурга выступил вице-губернатор северной столицы Владимир Кириллов. Он отметил ее талант, который оценили своей любовью и уважением миллионы слушателей.

Людмила Сенчина скончалась 25 января. Смерть артистки стала печальной новостью для звезд шоу-бизнеса и политиков. Многие публиковали свои соболезнования и хорошие слова о певице в своих социальных сетях. Недавно стало известно о том, как Сенчина жила последние дни перед смертью. Так, продюсер Сенчиной рассказал о последних днях жизни певицы.