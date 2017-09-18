19-летняя Дарья Хохлова из Перми стала «Мисс бикини Мира»

19-летняя Дарья Хохлова из Перми стала обладательницей титула конкурса красоты «Мисс бикини Мира». Мероприятие проходило в столице Малайзии.

В Куала-Лумпур подведены итоги зрелищного мероприятия, в ходе которого выявляли самую красивую девушку в определенной номинации. В этом году престижный трофей завоевала представительница России. Девушка из Перми Дарья Хохлова «Мисс бикини Мира».

Известно, что россиянке всего 19 лет, и она уже не первый раз заходит на подиум, где соревнуются различные красивые девушки. Пермячка до этого уже становилась победительницей двух конкурсов красоты в России в 2016-2017 годах.

Сообщается, что Хохлова вошла также в число тех представительниц прекрасного пола, что участвовали в международном соревновании «Мисс туризм».