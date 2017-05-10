В Барнауле пройдет волна бесплатного кино

В кинотеатре "Премьера" города Барнаул устроят для всех желающих бесплатные показы кино. Порядка 10 картин советского кинематографа смогут увидеть жители.

Руководство кинотеатра Барнаула обещает на бесплатной основе показать зрителям такие известные картины, как "Маленькая Вера", "Американская дочь", и другие. Также в Барнауле пройдут показы фильмов молодых режиссеров со всех уголков РФ. Открытие сезона кино ознаменуется показом картин молодых и независимых санкт-петербургских режиссеров. Вход для всех желающих свободный. Показы пройдут в барнаульской "Премьере", начало в 18:40.