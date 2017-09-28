Жители Воронежа пришли в шок от продающихся накладных ягодиц

В Воронеже в одном из магазинов начали продавать накладные ягодицы. В Сети жители города высказали встревоженность от необычного товара, многие признались, что такая «одежда» повергла их в шок.

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ города Воронеж местная жительница поделилась снимком увиденного товара. Теперь в магазине города девушки смогут приобрести аксессуар, способный зрительно увеличить ягодицы – плавки с пуш-апом. Благодаря вставкам на нижнем белье создается эффект объемных и упругих ягодиц. Многие уже видели такой товар в Сети, но жители не ожидали, что китайское изобретение дойдет и до Воронежа.

Пользователи отметили, что мужчины все чаще остаются обманутыми. Многие девушки не редко применяют подобные методы пуш-апа и накладных частей тела. Комментаторы отметили, что такой товар поверг их в шок. Не все смогли понять смысл подобной вещи.

Как указали комментаторы, женщинам теперь не нужно изнурять себя тренировками. Для больших ягодиц им теперь достаточно надеть нижнее белье с искусственными вставками. По мнению пользователей, такие товары уже не вызывают улыбок, так как стремление женщин казаться красивее набирает нездравые обороты.