Власти Владимира устроили День без интернета

Власти Владимира устроили горожанам День без интернета. В российском регионе предлагают на сутки отказаться от любых электронных устройств с выходом в Сеть.

28 января во Владимире проходит праздничная программа, посвященная международному Дню отказа от интернета. Подобная акция проводится в первый раз и ее суть состоит в том, чтобы призвать всех жителей города и области отказаться хотя бы на один день от всемирной паутины.

Участники акции должны на протяжении всего дня сохранять спокойствие без привычных электронных гаджетов, социальных сетей и мессенждеров. Лучше всего, по мнению организаторов городского праздника, посвятить день на живое общение с родственниками и друзьями, встретиться с ними на улице, покататься на коньках в парке. Для этого в выходной день горожанам создали все условия.

На главном городском катке можно абсолютно бесплатно провести активно время. Также жители Владимира смогут принять участие в танцевальном флеш-мобе, поиграть в мини-футбол на снегу или посетить фестиваль для молодежи.