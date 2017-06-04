Журналистика в Коми отметила 100-летие

Празднование по случаю столетнего юбилея прессы в Республике Коми прошло в республиканской филармонии.

На встрече были замечены все республиканские представители СМИ, в том числе главреды и ветераны районных изданий. Концерт открыли певческие коллективы республики.

Для всех присутствующих был подготовлен видеофильм, который повествовал о начале журналистики в республике.

Первое издание собственной газеты вышло в 1918 году и выходило дважды в неделю, рассказывая о жизни в молодой советской республике. В 1920 году выпустили в свет газету, которую отправили на ознакомление Ленину, он, в свою очередь, отправил письмо с напутствующими словами. Уже спустя 40 лет в республике издавалось порядка 30 районных газет. Последующие 20 лет считаются расцветом прессы. Всем почетным гостям были вручены благодарственные письма и почетные грамоты, а также ценные подарки.

Атмосфера праздника была веселой и поучающей для молодого поколения современного СМИ.