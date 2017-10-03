Беглый бизнесмен из Брянска Коломейцев просит политического убежища

Беглый бизнесмен из Брянска Александр Коломейцев просит политического убежища. Известный предприниматель в конце прошлого года уехал из России.

В настоящее время Коломейцев находится на территории Испании, откуда он при помощи современных средств связи сделал срочное заявление. Российский предприниматель сообщил, что в ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело, поэтому он намерен на днях попросить политического убежища в одной из стран Европы.

По словам Коломейцева, его вынудили уехать подальше из России власти, поскольку он может оказаться в тюрьме за ряд правонарушений. Бизнесмен рассказал, что в отношении него скоро объявят розыск как на федеральном уровне, так и на международном. Поэтому он вынужден проживать на постоянной основе в других странах мира.